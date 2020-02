Barcelone : En attendant Neymar, un sale coup fait au PSG ?

Dans : Liga.

Entre le FC Barcelone et le Paris SG tous les coups sont permis, le transfert de Neymar en 2017 ayant ouvert les hostilités. Et un dossier pourrait remettre le feu.

Diffusé samedi gratuitement sur internet, le match de Coupe Gambardella entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a permis à tout de le monde de constater que Kays Ruiz-Atil était toujours un sacré joueur. Le milieu de terrain de 17 ans a montré toute sa classe au moment même où son avenir au PSG paraît être très incertain. Alors que son contrat se termine dans un an, Kays Ruiz-Atil attend toujours une offre sérieuse de Leonardo, ce qui laisse évidemment la porte ouverte aux clubs intéressés par le jeune parisien. Et selon FootMercato, du côté du FC Barcelone on est à l’affût.

Pour le Barça, l’intérêt pour Kays Ruiz-Atil n’est pas nouveau, et pour cause, en 2015 c’est au club catalan que le Paris Saint-Germain était allé piquer le jeune milieu de terrain. Ce dernier ne pouvait plus jouer avec Barcelone, suite à une sanction de la FIFA, et c’est au PSG que le clan familial avait décidé de confier la suite de la carrière de Kays Ruiz-Atil. Le média spécialisé précise qu’une offre aurait même déjà été transmise par les dirigeants barcelonais à l’entourage du joueur parisien. Pour l’instant, rien n’a été acté, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaifi vont devoir sérieusement se pencher sur ce dossier s’ils ne veulent pas voir repartir Kays Ruiz-Atil, parfois baptisé comme le « nouveau Messi », au FC Barcelone.