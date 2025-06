PSG ‍: Le champion d’Europe démantelé, 10 départs annoncés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va forcément devoir se renouveler cet été pour conserver son niveau de jeu et sa fraicheur. Chez les remplaçants, et même peut-être un titulaire, ça sent le départ au mercato.

Avec la prolongation de Luis Campos dans la préparation de la finale de la Ligue des Champions, le PSG a assuré ses arrières avec la manière. Le mercato 2025 est déjà en préparation, et Paris a prévu de se renforcer à plusieurs postes importants. Mais en dépit de la très bonne gestion de la part de Luis Enrique, tout le monde ne peut pas être satisfait de son temps de jeu, surtout que certains joueurs se sont vus clairement signifier que l’entraîneur espagnol ne comptait pas sur eux. Résultat, et le PSG a su le montrer par le passé quand il fallait montrer la sortie à Marco Verratti ou Neymar, le club de la capitale va se séparer de plusieurs joueurs cet été.

Les six joueurs majeurs prêtés en Europe sont ainsi invités à se trouver un nouveau club. Cela vaut pour Randal Kolo-Muani (Juventus), Marco Asensio (Aston Villa), Renato Sanches (Benfica), Nordi Mukiele (Leverkusen), Carlos Soler (West Ham) et Milan Skriniar. Le Slovaque est le seul qui pourrait être acheté définitivement par son club, le Fenerbahçe Istanbul. Cela pourrait se conclure par un transfert à hauteur de 15 millions d’euros. Pour les autres, le PSG va devoir faire des concessions et pourra pas gagner des fortunes avec leur départ.

Donnarumma, Luis Enrique ne pleurera pas

🏆 UEFA Champions League

🏆 Ligue 1 McDonald's

🏆 Coupe de France

🏆 Trophée des champions pic.twitter.com/97CoeoPRPc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2025

En ce qui concerne l’effectif actuel du club, quatre joueurs sont aussi sur le départ, ou pourraient le devenir très rapidement. Il y a Gonçalo Ramos, qui a bien compris que Luis Enrique ne comptait pas sur lui. Le Portugais partira en cas de bonne offre, confirme Le Parisien, pour qui le PSG rêve de récupérer les 60 millions d’euros déboursés il y a deux ans. Pour Kang-In Lee, c’est aussi direction la sortie, pour le Sud-Coréen, qui n’a pas convaincu malgré sa polyvalence.

Enfin, il va y avoir du mouvement au poste de gardien de but. Arnau Tenas va quitter le PSG malgré des performances intéressantes sur ses rares sollicitations, pour la simple et bonne raison que Renato Marin va arriver gratuitement de l’AS Roma. Et le dernier suspense est de taille, puisqu’il concerne Gianluigi Donnarumma, qui se livre un bras de fer avec la direction parisienne pour prolonger avec un salaire rehaussé, ou partir dans un autre club. Luis Enrique reste neutre dans ce dossier, lui qui a apprécié la bonne campagne de l’Italien en Ligue des Champions, mais est persuadé de pouvoir récupérer un gardien qui convient mieux au jeu qu'il veut mettre en place.