PSG : Madame Thiago Silva est « pitoyable », Duluc et compagnie attaquent

Malgré le confinement réclamé par Emmanuel Macron, en raison de la pandémie de coronavirus qui touche actuellement la France, certains joueurs du PSG n’ont pas vraiment souhaité rester en France.

Si plusieurs éléments du club de la capitale, comme Marquinhos ou Kimpembe, ont bien respecté les consignes données par le gouvernement français, d’autres en ont fait qu'à leur tête… C’est notamment le cas de Neymar et de Thiago Silva, tous les deux repartis au Brésil ces dernières heures pour échapper à un long confinement à Paris. Sans raison valable, malgré la thèse familiale, le capitaine du PSG a par exemple pris un vol mardi soir, avec sa famille, pour retourner dans son pays, alors que ce genre de déplacements est fortement déconseillé… Autant dire que Thiago Silva a subi d'énormes critiques après ce geste égoïste. Et c’est pour cette raison qu’Isabelle Silva est montée au front pour défendre son mari. « On a décidé de partir car la situation à Paris était vraiment triste. Je n'ai pas pu stocker de choses, je ne trouvais plus rien dans les marchés. On a pris un vol pour le Brésil car ici j'ai pu trouver des denrées au supermarché, et on a plus d'options pour rester à la maison avec les enfants, ici on a la piscine », a lancé l’épouse de Thiago Silva sur Instagram.

Un argument « pitoyable », selon Fred Hermel, qui a scandalisé les suiveurs du PSG. Bernard Lions en tête : « Au moment où il pleurniche pour prolonger son contrat, Thiago Silva abandonne Paris et les Parisiens parce qu’il ne trouve plus de nourriture dans la capitale. Franchement, capitaine ». Même son de cloche chez Vincent Duluc : « Mais vraiment dis rien. C’est mieux. Ils sont hors du monde ». Bertrand Latour, lui, a préféré prendre cette nouvelle avec humour : « M’en parle pas Isabelle, l’aller-retour à Rio de Janeiro pour m’acheter des coquillettes m’a coûté un bras.. ». Thiago Silva qui a souvent du mal à faire l'unanimité par son comportement, ne peut donc pas compter sur sa femme pour se faire mieux adopter. Ce qui n’est pas vraiment bon signe pour la fin de son aventure au PSG...