PSG : Le Bayern adore les pistes made in France de Paris

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le Paris Saint-Germain explore plusieurs pistes, plus ou moins prestigieuses.

Le rêve absolu de Leonardo est de s’offrir Sergej Milinkovic-Savic, mais il sera extrêmement délicat de déloger l’international serbe de la Lazio Rome. Le directeur sportif du PSG a donc ouvert de nombreux dossiers, plus abordables financièrement, afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu cet été. Parmi les pistes étudiées par l’homme fort du Paris Saint-Germain, on retrouve deux Français, à savoir Tanguy Ndombele (Tottenham) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Deux joueurs qui figurent également dans le viseur du Bayern Munich, selon les informations du 10 Sport.

Malgré la signature de Tanguy Kouassi, le champion d’Allemagne en titre souhaite recruter au moins un, voire deux milieux défensifs cet été. Et pour cause, sauf grosse surprise, le Bayern Munich va perdre Javi Martinez et Thiago Alcantara. Deux départs auxquels pourraient s’ajouter celui d’un certain Corentin Tolisso, courtisé avec assiduité par l'Inter Milan et par Manchester United. Autrement dit, il sera urgent pour le Bayern de se renforcer au milieu de terrain cet été, d’où l’intérêt grandissant pour Tanguy Ndombele et pour Tiémoué Bakayoko. Pour l’heure, aucune offre n’a été transmise à Tottenham ou à Chelsea, mais l’intérêt du Bayern pour ces deux joueurs prouve que la formation d’Hans-Dieter Flick adore les Français ces derniers temps. Actuellement, ils sont cinq joueurs tricolores à porter les couleurs du Bayern Munich : Kinglsey Coman, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Tanguy Kouassi. En attendant la venue d'un milieu défensif français recruté en provenance de la Premier League ? Réponse dans les prochaines semaines, avec l'ouverture imminente du mercato en Allemagne.