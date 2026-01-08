OM : Transfert à 100 ME, le plan secret de Greenwood

L'OM craint de se faire attaquer pour Mason Greenwood, malgré son énorme demande financière pour le laisser partir. Les clubs anglais montent au créneau, et le joueur a une idée derrière la tête.

Voir Mason Greenwood revenir en Angleterre n’est plus aussi impensable qu’il y a quelques années. Si tout le Royaume reste choqué par les images de sa petite amie en sang qui appelle la police pour dénoncer les violences du joueur alors à Manchester United, le Brexit de Greenwood lui a permis de se tenir éloigner des problèmes et des polémiques depuis. Retrouvé à Getafe, Greenwood est désormais intenable à l’OM , dont il est le joueur le plus dangereux offensivement.

Les clubs anglais ont des moyens colossaux, et ils le prouvent chaque été. Au point de mettre une somme folle sur l’ailier natif du Yorkshire ? C’est une probabilité qui grandit, car Manchester United a été cité pour faire revenir son ancien prodige ces dernières heures. Et désormais, c’est Liverpool qui envisage de mettre le paquet pour redorer son attaque et faire oublier Mohamed Salah, dont la fin de règne est compliquée chez les Reds.

Greenwood rêve de la sélection anglaise

Selon Fichajes, pour faire revenir Mason Greenwood au pays, le club de la Mersey serait prêt à aligner 100 ME afin d’écraser la concurrence. Une somme colossale mais qui s’explique aussi par la gourmandise de l’OM, qui ne récupèrera que 50 % de ce montant, en vertu d’un accord passé avec Manchester United lors de sa signature.

Néanmoins, selon la presse anglaise, il parait encore difficile d’imaginer un tel transfert cet été. Les chances que l’extra-sportif prenne le pas sur les performances du joueur anglais sont très importantes, et font craindre une situation intenable. Du côté du joueur, on reste silencieux, mais l’idée de revenir en Angleterre tente un Greenwood qui n’a pas totalement tiré un trait sur la sélection anglaise. En refusant pour le moment de rejoindre la Jamaïque après avoir pourtant fait les démarches en ce sens, l’ailier de l’OM prouve que l’idée de porter le maillot des Three Lions le fait toujours rêver. Il y a encore du chemin à faire, mais un retour en Premier League serait forcément considéré comme un pas dans la bonne direction pour le joueur marseillais.