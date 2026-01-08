ICONSPORT_281551_0058

OM : Transfert à 100 ME, le plan secret de Greenwood

OM08 janv. , 13:40
parGuillaume Conte
2
L'OM craint de se faire attaquer pour Mason Greenwood, malgré son énorme demande financière pour le laisser partir. Les clubs anglais montent au créneau, et le joueur a une idée derrière la tête.
Voir Mason Greenwood revenir en Angleterre n’est plus aussi impensable qu’il y a quelques années. Si tout le Royaume reste choqué par les images de sa petite amie en sang qui appelle la police pour dénoncer les violences du joueur alors à Manchester United, le Brexit de Greenwood lui a permis de se tenir éloigner des problèmes et des polémiques depuis. Retrouvé à Getafe, Greenwood est désormais intenable à l’OM, dont il est le joueur le plus dangereux offensivement.
Les clubs anglais ont des moyens colossaux, et ils le prouvent chaque été. Au point de mettre une somme folle sur l’ailier natif du Yorkshire ? C’est une probabilité qui grandit, car Manchester United a été cité pour faire revenir son ancien prodige ces dernières heures. Et désormais, c’est Liverpool qui envisage de mettre le paquet pour redorer son attaque et faire oublier Mohamed Salah, dont la fin de règne est compliquée chez les Reds.

Greenwood rêve de la sélection anglaise

Selon Fichajes, pour faire revenir Mason Greenwood au pays, le club de la Mersey serait prêt à aligner 100 ME afin d’écraser la concurrence. Une somme colossale mais qui s’explique aussi par la gourmandise de l’OM, qui ne récupèrera que 50 % de ce montant, en vertu d’un accord passé avec Manchester United lors de sa signature.
Néanmoins, selon la presse anglaise, il parait encore difficile d’imaginer un tel transfert cet été. Les chances que l’extra-sportif prenne le pas sur les performances du joueur anglais sont très importantes, et font craindre une situation intenable. Du côté du joueur, on reste silencieux, mais l’idée de revenir en Angleterre tente un Greenwood qui n’a pas totalement tiré un trait sur la sélection anglaise. En refusant pour le moment de rejoindre la Jamaïque après avoir pourtant fait les démarches en ce sens, l’ailier de l’OM prouve que l’idée de porter le maillot des Three Lions le fait toujours rêver. Il y a encore du chemin à faire, mais un retour en Premier League serait forcément considéré comme un pas dans la bonne direction pour le joueur marseillais.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts11
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
l1 vincent labrune a bout il compte les jours avant son depart iconsport 259587 0491 392680
Ligue 1

PSG-OM sans supporters, la LFP s’en félicite

Parmesain
SMC

SM Caen : Kylian Mbappé frappe un premier coup

ICONSPORT_279851_0034
PSG

Luis Enrique s’éloigne, c’est la panique au PSG

ICONSPORT_246132_0014
Mercato

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Fil Info

08 janv. , 17:00
PSG-OM sans supporters, la LFP s’en félicite
08 janv. , 16:40
SM Caen : Kylian Mbappé frappe un premier coup
08 janv. , 16:20
Luis Enrique s’éloigne, c’est la panique au PSG
08 janv. , 16:00
L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie
08 janv. , 15:30
Algérie-Nigéria maintenu, l’argent a été débloqué
08 janv. , 15:00
OM : Dugarry écoeuré par ce nouveau transfert de Longoria
08 janv. , 14:30
Départ acté, l'ASSE ne le fera jamais jouer
08 janv. , 14:00
PSG : Le Barça s'oppose au retour de Luis Enrique

Derniers commentaires

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Associé ne veut pas dire intéressé !!! Je vois aucun des 2 club intéressés par sont profil

OL : Endrick débarque, un gros piège menace Lyon

Il va reprendre les règles sur les extra-communautaire dans le foot😅 il a raison il y en a qui n'ont rien a foutre en France mais ce ne sont pas forcément ceux qui sont là illégalement.

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

C'est toi qui a manqué de claque quand tu étais petit le Farcy

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Comme disait le grand JMA, personne n'est intransférable....

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

Qu'est-ce qu'il ne m'intéresse pas ce match. Je pense pas le regarder. Bon match à ceux qui le regarderont.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading