PSG : Bernat bientôt libre, Barcelone rode !

Dans : PSG.

En fin de contrat dans six mois, Juan Bernat est en négociations avancées avec le Paris Saint-Germain afin de prolonger son bail.

L’objectif de Leonardo est clairement de boucler au plus vite la prolongation de Juan Bernat, un latéral gauche jugé comme très fiable en interne, aussi bien au niveau de ses prestations sur le terrain que pour son comportement dans le vestiaire. Victime d’une rupture des ligaments croisés en début de saison, l’international espagnol et ses représentants négocient activement cette prolongation avec le Paris Saint-Germain. Et visiblement, le champion de France en titre a tout intérêt à boucler ce dossier au plus vite car selon les informations obtenues par Fichajes.net, le FC Barcelone est toujours très intéressé par la perspective de récupérer Juan Bernat pour zéro euros à l’issue de la saison.

Junior Firpo a été globalement décevant au Barça depuis son recrutement tandis que Jordi Alba n’a clairement plus les jambes pour jouer 50 matchs par an. C’est ainsi que le club blaugrana aimerait recruter un latéral gauche au niveau quasiment équivalent à celui de Jordi Alba lors du prochain mercato estival. De toute évidence, Juan Bernat a le profil parfait, d’autant plus que ses caractéristiques techniques et physiques lui permettraient de s’intégrer à merveille dans le pur style de jeu de Barcelone. Reste maintenant à voir si le futur président du Barça, qui sera élu au mois de mars prochain, sera séduit par l’idée de recruter Juan Bernat en provenance du PSG pour zéro euro. Pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, l’enjeu sera sans aucun doute de boucler la prolongation de Juan Bernat avant l’élection de la future direction au Barça, histoire de s’éviter une mauvaise surprise…