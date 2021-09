PSG : La terrible attaque sur Neymar, il est fini !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Match clairement raté pour le Paris SG à Bruges ce mercredi soir. Le niveau de Neymar a fait flipper Daniel Riolo.

Outre les points perdus du PSG avec le match nul, les joueurs sont apparus hors de forme, dépassés physiquement par des Belges qui avaient le mors aux dents. Si dans le jeu, tout ne pouvait pas être parfait, c’est l’attitude, la faible influence et le manque de rythme et d’accélération de Neymar qui a surpris les suiveurs de la rencontre. Un constat sans appel pour le Brésilien, qui assure avoir rapidement retrouvé la grande forme après son été bien fêté. Mais la réalité est autre, et le numéro 10 parisien ne peut pas accuser la taille des maillots pour expliquer sa méforme. Sa transformation physique fait même peur à Daniel Riolo, pour qui le Brésilien a passé un cap à désormais 29 ans, et le polémiste de l’After Foot estime même qu’il sera quasiment impossible de revoir le grand Neymar dans les années à venir.

« On ne peut pas jouer avec des gars qui ne courent pas sur le terrain. Surtout pas deux. Parce que Messi, lui physiquement, dans pas très longtemps, il sera en forme. La vraie question, c'est est-ce que Neymar peut rejouer au foot ? Est-ce que vous voyez son physique ? Oui, il va rejouer, mais à quel niveau ? Il va falloir qu’il soit un peu trop en forme. Il est plus large des épaules, son physique s'est transformé. Il a réussi à perdre un peu du bide. Mais même son attitude a changé. Neymar le génie, c’est un mec fin, qui vole, c’est une sorte de papillon, c’est du Mohamed Ali à sa grande époque dans la boxe. Un gars agile, qui vole. Là, il est lourd, il peut encore faire un ou deux comme ça. Il a désormais le physique pour faire le beau sur un yacht à Ibiza. C’est les vedettes qu’on attend », a souligné Daniel Riolo, pour qui Neymar peut encore réaliser quelques exploits dans les années à venir sous le maillot du Paris SG. Mais le grand Neymar du Barça, capable d’enflammer un match et de se faufiler dans les défenses adverses, le consultant de RMC lui dit quasiment déjà adieu.

La moins bonne note du trio du PSG

En tout cas, la performance de Neymar va avoir le mérite d’attirer l’attention sur le Brésilien du PSG, à défaut de le faire sur un Lionel Messi encore un peu juste physiquement, et un Kylian Mbappé qui s’est beaucoup démené avant de se blesser. Dans son édition de ce jeudi, L’Equipe donne d’ailleurs la moins bonne note du trio à Neymar, avec un 4/10. « Oui il y a du déchet, oui il a voulu en faire trop et encore oui, on attend beaucoup plus du Brésilien dans les 30 derniers mètres mais dans ses intentions et dans l'envie, difficile de lui reprocher grand-chose », explique tout de même le quotidien sportif, désireux de terminer sur une bonne note et qui semble croire que, dans quelques semaines avec une meilleure forme, Neymar peut retrouver le chemin de son meilleur niveau.