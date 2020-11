PSG : La spéciale, Leonardo a un plan secret pour Kean

Dans : PSG.

Comme Mauro Icardi il y a un an, Moise Kean réalise des débuts étincelants sous le maillot du PSG.

Mais contrairement à l’Argentin, l’attaquant italien n’a pas d’option d’achat dans son prêt, ce qui pourrait rendre son transfert définitif très compliqué. Carlo Ancelotti l’a déjà confié, il entend bien récupérer le puissant avant-centre en fin de saison, afin de constater ses progrès et l’utiliser dans son équipe. Leonardo a également avoué de son côté qu’il n’y avait « malheureusement » pas d’option d’achat et que le PSG ne serait pas décideur. Toutefois, que se passerait-il si Kean continuait son intégration réussie, au point de donner envie à tout le monde de poursuivre cette collaboration à Paris plus longtemps ?

Et bien comme avec Icardi, dont l’option d’achat n’a finalement pas été levée au prix indiqué et qui a donc fait l’objet de négociations particulières, Leonardo entend bien discuter de cela avec Everton. La presse de Liverpool annonce ainsi que le PSG n’écarte pas totalement l’idée de recruter définitivement Moise Kean. Everton, qui l’a acheté pour 30 ME en provenance de la Juventus, en demandera forcément une grosse somme. Mais il ne faut pas oublier que les Toffees eux-mêmes ne croyaient pas en l’Italien, qui n’a pas vraiment convaincu à Goodison Park. Marcel Brands, directeur sportif du club de Liverpool, pourrait ainsi prêter une oreille attentive à un transfert définitif, s'il permettait de faire une opération blanche au minimum, c'est à dire égal ou au-delà des 30 ME. Un changement de carrière brutal pour Kean, dont l’entourage avait confié à son arrivée en prêt qu’il ne comptait pas rester plus d’un an au Paris SG.