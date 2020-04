PSG : La mère de Cavani lâche ses vérités, ça dépote !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Edinson Cavani suscite de nombreux intérêts à travers l’Europe… et bien au-delà.

Effectivement, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a notamment la cote en Argentine, au Brésil et en Uruguay, son pays de naissance. Mardi, son compatriote Cristian Rodriguez évoquait d’ailleurs une possible signature d’Edinson Cavani au sein du club uruguayen de Penarol. « J’ai la permission d’Edi pour le dire. Appelez-le et demandez-lui. Il va venir à Peñarol (ndlr : 9e du championnat uruguayen) et je ne dis rien d’autre » expliquait l’ancien Parisien.

La déclaration avait de quoi étonner car officiellement, l’attaquant du PSG a toujours clamé son envie de continuer encore quelques années au plus haut niveau, c’est-à-dire en Europe. Un objectif confirmé par la mère du joueur Berta Gomez au média Ovacion Digital. « Je ne veux plus qu’il y ait de polémiques. Plus tôt cela se terminera et mieux ce sera ! Quand il était enfant, Edi a joué pour Nacional et pour Penarol. Sa première équipe a toutefois été Nacional, lorsqu’il n’avait que six ans. C’est lui qui l’a choisi. Après Nacional, où il a joué jusqu’à l’âge de neuf ans, il est allé à Remeros puis à Penarol parce qu’il a été convaincu par un oncle qu’il aimait beaucoup » a indiqué la maman de l’avant-centre parisien avant de conclure.

« Aujourd’hui, de nombreux clubs s’intéressent à lui. De tous côtés. Il ne sait pas où il ira et il reste trois mois. Il a le temps pour réfléchir. Mais il ne pense toujours pas à rentrer en Uruguay. Aujourd’hui, il souhaite rester en Europe, avec une préférence pour l’Espagne. Mais il y a beaucoup de clubs derrière lui ». Vraisemblablement, les clubs sud-américains peuvent donc se rhabiller, Edinson Cavani souhaite bel et bien poursuivre sa carrière en Europe. Tout proche de boucler la venue de l’avant-centre parisien l’hiver dernier, l’Atlético de Madrid est plus que jamais le grand favori pour boucler la signature d’Edinson Cavani.