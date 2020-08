PSG : Pierre Ménès s'attaque aux cas Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Le PSG comptait sur Mbappé et Neymar pour faire craquer le Bayern et Neuer, Pierre Ménès constate que c'est un échec.

Le Paris Saint-Germain est tombé de haut dimanche soir contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, et à l’heure des bilans il est évident que le zéro pointé de Kylian Mbappé et Neymar lors de ce Final 8 va longtemps rester dans les mémoires. Pour Pierre Ménès, il est clair que le champion du monde français et son coéquipier brésilien du PSG ne peuvent pas échapper aux critiques. Le consultant de Canal+ estime que les deux stars parisiennes n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous, et notamment Neymar. Pierre Ménès admet qu’avec un Neymar aussi peu inspiré, l’équipe de Thomas Tuchel ne pouvait pas se sortir du piège allemand.

« Neymar a touché un nombre famélique de ballons quand Mbappé n’en a touché que 28. Pour mettre en place un jeu offensif cohérent, c’est évidemment trop peu (…) Mbappé, le seul reproche que je lui fais - mais c’est un très gros reproche - c’est d’avoir raté cette occase énorme en fin de première période. Le reste du match, il n’a jamais joué dans l’axe et il a défendu beaucoup plus qu’on ne l’a jamais vu faire un Ligue 1. Et il a essayé d’accélérer sur les quelques rares ballons qu’il a eus (…) Mais évidemment, le symbole de cette équipe, c’est Neymar. Après la demi-finale, j’avais dit que le PSG était quasiment imbattable quand Neymar était au top. Hier soir, il a complètement raté son match. Il n’a quasiment pas touché le ballon en première période et après le repos, il a tout raté. Soit en se mettant trop de pression, soit en s’agaçant de recevoir aussi peu de ballons face au jeu », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès.