PSG : La folle promesse de Neymar à Beckham au mercato

De retour à un excellent niveau avec le Paris Saint-Germain, Neymar sera sans aucun doute l’un des joueurs les plus courtisés en Europe l’été prochain.

On le sait, le FC Barcelone souhaite faire revenir le n°10 du Paris SG. Mais dans les prochaines années, Neymar pourrait bien susciter des convoitises au-delà de l’Europe. En MLS par exemple, où la franchise de David Beckham, l’Inter Miami, souhaite prendre son envol. Dans une vidéo publiée par leur partenaire commun OTRO, le Brésilien et David Beckham ont d’ailleurs évoqué une possible signature de Neymar à l’avenir. « Le football prend beaucoup d’ampleur aux Etats-Unis et l’Amérique a l’opportunité, aujourd’hui, d’avoir de grands joueurs. Donc je vais te faire signer un papier ! (Rires) Une feuille blanche. Ce sera un contrat pour Miami dans dix ans » lâche notamment David Beckham à Neymar, sur un ton léger et souriant.

Ce à quoi la star du Paris Saint-Germain a répondu en promettant à Beckham de jouer aux Etats-Unis à la fin de sa carrière. « C’est moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit : 'Un jour, je veux jouer là-bas'. Je crois que c’est une grande opportunité pour ce pays de développer le football. Comme je l’ai dit, j’ai déjà mon contrat avec David. Dans quelques années, je serai là-bas. On sera ensemble. C’est mon président ! » a indiqué Neymar, en souriant mais qui laisse tout de même un très gros indice sur sa fin de carrière. Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent : à 28 ans, la star brésilienne a encore l’intention de briller en Europe durant de nombreuses années. D’autant que pour l’heure, Neymar n’a toujours pas atteint son objectif suprême, à savoir de remporter le très courtisé Ballon d’Or…