PSG : La décision choc, Thiago Silva a été prévenu

Dans : PSG.

Les espoirs de continuer l'aventure au PSG sont en train de disparaitre pour Thiago Silva, qui a reçu un message de sa direction en ce sens.

Le coup de balai continue au Paris Saint-Germain. Cinq joueurs vont quitter le club en fin de contrat, le PSG n’étant pas décidé, malgré la crise économique, à conserver des éléments sur lesquels il ne compte plus. Après Layvin Kurzawa, Eric Choupo-Moting et Thomas Meunier, des dossiers réglés relativement rapidement, Leonardo n’a pas changé d’avis concernant des cadres de son équipe. Ainsi, Edinson Cavani s’est vu signifier qu’il ne serait pas prolongé, le Paris SG ayant décidé de mettre le paquet pour conserver Mauro Icardi, et le salaire de l’Uruguayen n’étant plus en adéquation avec ses performances.

Et AS affirme désormais que Thiago Silva a reçu la même notification. Le défenseur central espérait encore il y a peu qu’une belle fin de saison en Ligue des Champions permette d’inverser la tendance. Une possibilité sachant que le PSG devra forcément à recruter à ce poste s’il se sépare du Brésilien, et que cela risque de coûter cher en ces temps de crise sanitaire et économique. Mais cela ne rentre finalement pas en ligne de compte, et Thiago Silva n’a absolument aucune chance de prolonger son contrat pour une saison en plus. Voilà qui explique pourquoi son agent s’est rapproché ces derniers jours de son ancien club, le Milan AC. O Monstro espère rester encore deux ans en Europe, et revenir en Lombardie serait une belle occasion de boucler la boucle, avant de finir sa carrière au Brésil. En tout cas, le PSG continue de faire de la place, et le début de saison prochaine risque de faire tout drôle aux suiveurs parisiens, sans Cavani ni Thiago Silva.