PSG : Thiago Silva change de club de coeur avant le mercato

En fin de contrat le mois prochain, Thiago Silva pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le défenseur central commence à préparer son avenir loin de la capitale française.

Reverra-t-on Thiago Silva sous le maillot du Paris Saint-Germain ? Ne serait-ce que pour terminer la saison de Ligue des Champions, le club de la capitale pourrait au moins prolonger son bail jusqu’en août. Mais pour le reste, le défenseur central en fin de contrat n’est pas du tout certain de poursuivre l’aventure parisienne. Il faut dire que le Brésilien, qui fêtera ses 36 ans en septembre, ne représente pas l’avenir du champion de France. Et son départ serait l’occasion pour le PSG d’économiser l’un des plus gros salaires de l’effectif. La tendance indique donc un départ, et Thiago Silva l’a visiblement compris.

En effet, l’ancien Rossonero commence à lancer des appels du pied au Milan AC. D’après le Corriere dello Sport, le capitaine parisien voudrait retrouver le club milanais à qui il a rendu visite à plusieurs reprises pendant ses saisons au PSG. Une volonté approuvée par sa famille, laquelle a gardé de bons souvenirs de son ancienne vie en Italie. Mais qu’en pense la direction transalpine ? Toujours selon le quotidien sportif, le Milan AC serait prêt à contourner ses règles pour offrir un salaire confortable à Thiago Silva. La piste pourrait donc devenir concrète dans les semaines ou mois à venir.