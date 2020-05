PSG : La classe, Mbappé est déjà la référence ultime

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n’a beau avoir que 21 ans, il s’est déjà imposé comme une véritable référence pour de nombreux footballeurs au niveau mondial.

Ces dernières années, de nombreux espoirs ont tenté de suivre le rythme effréné de l’attaquant du PSG, de Jadon Sancho à Marco Asensio en passant par Marcus Rashford. L’attaquant anglais est d’ailleurs capable de rivaliser avec le champion du monde français selon son ancien partenaire à Manchester United, Matteo Darmian. Et les propos du défenseur italien dans le Guardian devraient flatter l’ego de Kylian Mbappé puisqu’une nouvelle fois, le natif de Paris est cité comme l’exemple à suivre et la référence ultime. De bien beaux compliments pour un joueur de seulement 21 ans, mais dont l’armoire à trophée est déjà pleine.

« Je me souviens encore de la première séance de Marcus Rashford avec l'équipe senior comme si c'était hier. J'ai tout de suite pensé : 'Wow, c'est un joueur incroyable'. Il a fait tellement de choses remarquables pour un joueur de son âge, et la façon dont il s'est amélioré dans les moindres détails m'a vraiment impressionné. S'il continue de travailler comme il l'a fait jusqu'à présent, il peut être un vainqueur du Ballon d'or. J'en suis convaincu. Il est celui qui m'a le plus impressionné parmi tous les joueurs de United et il est très jeune, il peut encore s'améliorer. Pour moi, il peut atteindre le niveau de Kylian Mbappé. Et donc concourir pour le Ballon d’or pour les années à venir » a indiqué Matteo Darmian, dont le discours devrait plaire aux supporters de Manchester United, lesquels ont fait de Marcus Rashford leur chouchou depuis plusieurs saisons. Il faut dire que l’Anglais parvient toujours à tirer son épingle du jeu dans une équipe pourtant très irrégulière et peu flamboyante.