PSG : La bombe, Tanguy Kouassi va signer au Bayern !

L’épilogue du dossier Tanguy Kouassi est imminent. Annoncé à Rennes, à Leipzig ou à Dortmund, le défenseur du PSG va finalement s’engager au Bayern Munich.

Tapis dans l’ombre, en pleine discrétion, le Bayern Munich a grillé tout le monde. Annoncé dans tous les gros clubs européens depuis trois semaines, Tanguy Kouassi va finalement poursuivre sa carrière chez le champion d’Allemagne en titre. En effet, Bild annonce ce mardi en fin d’après-midi que le défenseur parisien de 18 ans a trouvé un accord avec le Bayern Munich pour la signature de son premier contrat professionnel en Bavière. C’est un bail de cinq ans que le défenseur, également capable de jouer au milieu de terrain, va parapher dans les heures à venir.

Un contrat de cinq ans pour Kouassi

Un très gros coup de la part du Bayern Munich, qui prépare l’avenir avec une telle signature. Par ailleurs, ce deal ouvre encore un peu plus la porte à un transfert de Lucas Hernandez au PSG. Pour rappel, RMC annonçait lundi que le champion du monde français, capable de jouer en défense centrale et dans le couloir gauche, est l’une des priorités du Paris Saint-Germain au mercato. L’axe Bayern-PSG, exploité il y a deux ans à l’occasion de la signature de Juan Bernat, pourrait donc encore fonctionner cet été. Reste maintenant à voir quelle sera la somme réclamée par le Bayern Munich pour le transfert de Lucas Hernandez, lequel avait été recruté pour la coquette somme de 80 ME en provenance de l’Atlético de Madrid un an plus tôt.