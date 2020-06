PSG : 70 ME sur Lucas Hernandez, il y a tellement mieux

Dans : PSG.

La stratégie du PSG cet été en ce qui concerne l’élaboration de sa défense sera intéressante à suivre.

Le Paris SG a laissé partir de nombreux joueurs en fin de contrat. Certes, cela libère clairement de la masse salariale, mais il y a des achats à faire ou des jeunes à promouvoir pour renforcer ce secteur. Leonardo ne manque pas d’idées, et le directeur sportif parisien semble craquer pour Lucas Hernandez. Le défenseur champion du monde avec les Bleus en 2018 n’a pas réussi à s’imposer de manière indiscutable au Bayern Munich, et rêve d’un joli rebond. Le projet français ne lui déplairait pas, mais Leonardo fait totalement fausse route avec ce coup de coeur, assure Giovani Castaldi. Le journaliste pour RTL et La Chaine L’Equipe est persuadé que le DS du PSG doit absolument faire signer un patron de la défense, avec un joueur comme le roc du Napoli Kalidou Koulibaly.

« Visiblement le PSG veut faire Lucas Hernandez. Même si je suis un grand fan du joueur, pas l’idéal pour Paris. Cher et souvent blessé dernièrement. À ce tarif, Paris doit signer Koulibaly qui est, pour moi, la recrue parfaite. Bernat bon et Diallo peut dépanner à gauche. J’adore le joueur (Hernandez), comme évoqué ci-dessus. Et si opportunité, il y a, ce sera une excellente acquisition pour le PSG. Mais je pense que Paris doit se renforcer dans l’axe avec un garçon d’expérience comme Koulibaly », a prévenu Giovani Castaldi, pour qui s’il y a 60 à 70 ME à mettre quelque part en défense, c’est sur le Sénégalais cet été. Une arrivée qui ferait en tout cas l’unanimité étant donnée la puissance et la maitrise de Koulibaly, même si Lucas Hernandez a aussi ses partisans avec sa grinta, sa jeunesse mais aussi déjà sa grande expérience internationale.