PSG : L'ultime promesse pour priver l'ASSE d'Aouchiche

Dans : PSG.

Tandis que le départ de Tanguy Kouassi ne fait plus aucun doute, le PSG tente le tout pour le tout afin de conserver un autre Titi proche de partir, à savoir Adil Aouchiche.

Du haut de ses 17 ans, le prometteur milieu offensif est proche de signer son premier contrat professionnel à Saint-Etienne. Il y a quelques semaines, Adil Aouchiche a même visité les installations de l’ASSE, sans pour autant donner son accord définitif aux Verts. En effet, l’international français des U17 avait pris la décision de réfléchir encore quelques jours. Visiblement, la semaine prochaine pourrait être décisive pour l’avenir du Titi parisien puisque selon TF1, une réunion est programmée entre Leonardo et l’entourage du joueur afin de tenter de trouver un accord.

L'avenir de Draxler dans la balance

Selon les informations de RMC, le Paris Saint-Germain souhaite promouvoir Adil Aouchiche au sein de son effectif. Mais pour cela, Julian Draxler doit s’en aller comme l’explique le journaliste Loïc Tanzi. « Le PSG a présenté un projet à Adil Aouchiche basé sur un possible départ de Julian Draxler et donc une place à prendre dans l'effectif la saison prochaine. C'est l'ultime tentative du club pour retenir le joueur. Grosse tendance à un départ tout de même » est-il expliqué. Pour Adil Aouchiche, la tendance est plus que jamais à une signature à Saint-Etienne même si Paris est bien décidé à jouer sa chance jusqu’au bout dans ce dossier en lui promettant un rôle important dans la rotation de l’équipe première. Reste à voir si Adil Aouchiche est prêt à prendre le risque de signer au PSG alors que le départ de Julian Draxler, qui joue au même poste que lui, est encore incertain. Car les prétendants ne se bousculent pas pour recruter l’Allemand, dont le contrat au PSG expire en 2021…