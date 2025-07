PSG ‍: L'offre surprise d'Arsenal pour Barcola

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Arsenal veut Bradley Barcola, et essaye de le séduire en lui assurant une place de titulaire, ce qu'il n'a pas forcément au PSG.

Auteur d’un début de saison tonitruant, Bradley Barcola a clairement subi l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG en janvier. L’ancien lyonnais a vu son temps de jeu diminuer, au point d’être remplaçant dans plusieurs matchs importants. Certes, avec le peu de choix offensifs dont dispose Luis Enrique, l’international français a toujours du temps de jeu à la pelle, et il sait l’utiliser à merveille. Mais son statut est clairement descendu d’un cran à Paris. Le PSG ne compte pas le perdre et a déjà prévenu qu’il était considéré comme intransférable, et il a été révélé ces dernières heures que Nasser Al-Khelaïfi comptait même profiter de la fin de l’été pour débuter des négociations afin de prolonger son contrat.

Le PSG n'est pas ouvert à un départ de Barcola

Ce ne serait pas une mauvaise idée car les grands clubs européens continuent de lui tourner autour. Le nom du Bayern Munich a déjà été cité, mais c’est désormais Arsenal qui s’intéresse à lui. Selon Mick Brown, ancien recruteur pour plusieurs formations de Premier League, les Gunners vont tenter leur chance pour l’ailier de 22 ans. « Arsenal veut un joueur pour remplacer Gabriel Martinelli (parfois annoncé en instance de départ). Ils ont étudié plusieurs options à cette position, avec plusieurs joueurs importants dans des clubs majeurs, et j’ai entendu que Barcola était sur cette liste. C’est un joueur très talentueux, avec des qualités indéniables, mais il n’est pas indiscutable au PSG. A Arsenal, ils peuvent lui offrir une place de titulaire garantie, sans une telle concurrence pour lui. Arsenal essaye de voir s’il y a moyen de le récupérer, et s’il sera capable de répondre au défi physique de la Premier League. Ils le regardent attentivement, même s’il ne semble pas que le PSG soit vendeur cet été », a livré Mick Brown à Football Insider. Le fait que Bradley Barcola soit encore jeune, international français et avec un contrat longue durée, rend en effet le PSG très désireux de le conserver sur le long terme. Cela n’empêchera visiblement pas Arsenal de tenter sa chance avec forcément un beau contrat, mais aussi l’assurance d’être un titulaire dans l’équipe de Mikel Arteta.