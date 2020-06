PSG : L'info mercato signée Isabelle Silva

Dans : PSG.

Cela a été dit et confirmé par plusieurs sources, mais cette fois-ci, le doute n’est plus permis.

Madame Thiago Silva en personne a fait savoir que son mari ne continuerait pas l’aventure au PSG au-delà de cette saison. Le défenseur parisien en a été informé par Leonardo, et le message a donc été transmis et reçu. « Merci pour ces huit années de bonheur partagé. C’est dur pour nous aussi, mais c'est la vie. Je vous aime beaucoup et merci pour ces 8 ans », a fait savoir Isabelle Silva sur Instagram. Un message qui permettra au moins de confirmer que, malgré les désaccords récents au sujet des salaires et de la fameuse prolongation, ces adieux se feront néanmoins de manière cordiale, sans aller au clash.

La famille Silva a en tout cas prévu de rentrer en France la semaine prochaine, histoire de mettre en place la reprise de l’entrainement du capitaine du PSG, prévue pour le 22 juin. Une preuve également que Thiago Silva a bien déjà tourné la page parisienne, et travaille déjà sur son avenir, avec un tiraillement entre l’idée de revenir dans le championnat brésilien ou de continuer en Europe, avec notamment un possible retour en Italie. A moins que Carlo Ancelotti, décidé à remonter un mini-PSG à Everton, ne parvienne à lui faire découvrir la Premier League. En tout cas, huit ans après son arrivée, « O Monstro » peut déjà préparer ses valises et commencer à vider son casier, le PSG a définitivement tranché et ce quel que soit l’issue de la saison en cours. Reste à savoir si Thiago Silva toujours considéré comme un joueur très sensible, arrivera à se remettre dans le bain pour les dernières semaines de reprise.