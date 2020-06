PSG : Thiago Silva c'est fini, Leonardo l'a prévenu !

Dans : PSG.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Thiago Silva ne sera pas prolongé et c'est le directeur sportif brésilien du PSG qui l'a informé de cette décision.

Toujours au Brésil, où il est parti dès le début du confinement en France, Thiago Silva a reçu ce week-end un coup de fil qu’il redoutait. Le Parisien et L’Equipe affirment en effet que le défenseur et capitaine du PSG a été informé directement que le club de la capitale n’allait pas lui offrir la prolongation de contrat que l’international brésilien souhaitait. Et c’est son compatriote Leonardo qui lui a communiqué cette décision entérinée par Nasser Al-Khelaifi. Même si on ne sait pas si le Paris Saint-Germain offrira un contrat de deux mois à Thiago Silva afin qu’il dispute la fin de la Ligue des champions et les deux finales des coupes nationales, l’histoire d’amour entre l’expérimenté défenseur brésilien et le PSG est finie après huit longues années marquées par des hauts, mais également des bas.

Si Thiago Silva ne s’est jamais ménagé sous le maillot du Paris Saint-Germain, il a parfois montré ses limites lors de certains gros rendez-vous. Au point de se voir gratifier du surnom de « Thiago Sylvie » par des supporters parisiens furieux après l’élimination de leur équipe préférée par Manchester United l’an dernier et qui avaient été conviés de manière surréaliste à un entraînement au Parc des Princes. Selon le quotidien sportif, Thiago Silva a pensé jusqu’au dernier moment que le PSG pourrait lui offrir une saison supplémentaire, et l’annonce faite au téléphone par Leonardo a été un vrai choc pour le joueur. Après Edinson Cavani, lui aussi en fin de contrat, c'est un deuxième joueur historique du Paris Saint-Germain version qatari qui va vider son casier au Camp des Loges. Mais en faisant revenir Leonardo l'été dernier, l'Emir du Qatar souhaitait que des choix forts soient effectués. C'est clairement le cas.