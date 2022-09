PSG : L’info mercato qui va faire pleurer Luis Campos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier est juste en défense central après la blessure de Presnel Kimpembe. Luis Campos enrage de ne pas avoir pu lui offrir Milan Skriniar. Ce dossier promet d'être bouillant cet hiver.

Déjà transparente à travers plusieurs articles dans la presse, l’information faisant état de l’insatisfaction de Luis Campos au sujet du mercato du PSG a été confirmée directement par l’intéressé la semaine dernière sur RMC. Pour le dirigeant portugais, il manque au moins un défenseur central à l’équipe parisienne pour pouvoir affronter le championnat et les joutes européennes tout au long de la saison. Heureusement, le mercato de janvier permet de corriger le tir, et le directeur sportif parisien n’oublie pas celui qui était son principal objectif cet été. Contrairement à ce qu’a laissé entendre l’Inter Milan, aucune prolongation de contrat n’a été signée pour Milan Skriniar, qui préfère attendre sagement de voir ce qu’il adviendra de son avenir. A 27 ans, le défenseur central slovaque est toujours dans le viseur du PSG, et il est certain de pouvoir se dégoter le contrat de sa vie s’il devait bouger de club cet hiver.

Les Anglais débarquent pour Skriniar

Problème toutefois, la surenchère risque d’être beaucoup plus copieuse au mois de janvier. En effet, le Daily Mail confirme que trois clubs sont prêts à se bousculer pour passer à l’action : Tottenham, Chelsea et Manchester City. La question cruciale dans ce dossier sera de savoir si un transfert important pour avoir lieu pour les six derniers mois de son contrat, ou si tous ces clubs sont capables d’attendre la fin de saison pour le récupérer gratuitement. L’été dernier, le PSG a tenté jusqu’au bout de faire craquer l’Inter Milan, qui n’a pas voulu descendre sous la barre des 70 à 80 millions d’euros pour céder Skriniar. Nul doute que le prix sera moins élevé au prochain mercato, même si la concurrence sera, elle, bien plus importante. Pas de quoi rassurer Luis Campos, qui a réellement fait du recrutement du Slovaque sa grande priorité pour offrir à Christophe Galtier du choix dans ce secteur de jeu.