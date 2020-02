PSG : L'incroyable revanche, le Qatar prêt à faire signer Messi à Paris !

Dans : PSG.

En ce début du mois de février, la crise a éclaté au FC Barcelone, où Lionel Messi s’est publiquement attaqué au directeur sportif du club, Éric Abidal.

Dans la presse catalane, l’ancien défenseur de Lyon et du Barça avait pointé l’attitude des joueurs, responsables selon lui de l’éviction d’Ernesto Valverde. Une attaque que Lionel Messi n’avait pas apprécié, comme il l’avait fait comprendre sur son compte Instagram. « Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités qu’ils prennent. Et pour pour finir, je pense que quand on parle des joueurs, on se doit donner des noms, sinon vous nous salissez tous » avait notamment lâché le meilleur joueur du monde. Dans la journée de mercredi, l’avenir d’Eric Abidal à Barcelone semblait menacé mais finalement, le directeur sportif du Barça a été confirmé dans ses fonctions par Josep Maria Bartomeu.

Un départ de Messi évoqué, le PSG cité

Reste que ce clash a provoqué un énorme malaise entre Lionel Messi et le club de son cœur, à tel point que la Gazzetta dello Sport évoque ce jeudi un possible départ de l’Argentin en fin de saison. Le média transalpin indique que, malgré l’amour de Lionel Messi pour le club et pour la ville de Barcelone, « La Pulga » a été affectée par les humiliations face à Rome et Liverpool lors des dernières campagnes de Ligue des Champions. Le transfert avorté de Neymar cet été a également pesé sur le moral de Lionel Messi, lequel avait fait des pieds et des mains pour que l’attaquant du Paris Saint-Germain revienne à Barcelone. Ses dirigeants ne sont pas parvenus à faire céder Nasser Al-Khelaïfi et visiblement, Lionel Messi leur en tient encore rigueur à ce jour.

Toutes ces raisons font que désormais, un départ de Lionel Messi est possible. Et pour conclure son dossier sur la star du FC Barcelone, la Gazzetta dello Sport dresse la liste des clubs qui ont les moyens financiers et sportifs de s’offrir le capitaine de Barcelone. Manchester City est le club qui semble le plus évident en raison de la présence de son mentor Pep Guardiola, mais également car l’actuel deuxième de Premier League bénéficie d’une puissance financière sans égale en Europe. La Juventus Turin et Manchester United sont également cités… au même titre que le Paris Saint-Germain ! En effet, le journal aux pages roses indique qu’il n’est pas totalement impossible que Neymar et Messi se retrouvent enfin, ce qu’ils souhaitent depuis plusieurs mois, mais à Paris et non à Barcelone. Bien évidemment, cela ne reste que des hypothèses à l’heure actuelle mais si le malaise entre Messi et le Barça venait à durer, alors le PSG aurait assurément un coup à jouer…