Esp : Abidal sauvé ? Le Barça va tenter l'union sacrée avec Messi

Dans : Liga.

Selon plusieurs médias catalans, Josep Maria Bartomeu ne va pas limoger Eric Abidal, le président du FC Barcelone souhaitant réconcilier le dirigeant français avec Lionel Messi.

Les heures d’Eric Abidal au poste de directeur sportif du FC Barcelone semblaient être comptées après le missile envoyé par Lionel Messi via Instagram mardi soir. D’autant plus que Josep Maria Bartomeu était rentré de toute urgence de Bruxelles, où il était en réunion, afin de rencontre l’ancien joueur français. Mercredi midi, la tête d’Abidal semblait proche de tomber. Mais quelques heures plus tard, plusieurs médias barcelonais annoncent que le président du Barça a décidé de ne pas sacrifier son directeur sportif.

Avant de prendre une décision qui sera évidemment lourde de conséquence, Josep Maria Bartomeu veut d’abord essayer de réconcilier Lionel Messi et Eric Abidal. La star argentine du FC Barcelone n’a pas apprécié que son ancien coéquipier évoque le peu de motivation des footballeurs barcelonais, et surtout qu’il ne dise pas qui il visait précisément au sein du vestiaire. La réponde de Léo Messi à Eric Abidal a été tellement virulente que forcément elle a déclenché un tsunami du côté du Camp Nou. Mais le patron du géant barcelonais veut tout de même tenter de calmer rapidement le jeu avant d'éventuellement passer à des décisions plus brutales.