PSG : L'incroyable exigence de Mbappé avec le Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour se payer un Kylian Mbappé qui entrait dans la dernière année de son contrat, le Real Madrid était prêt à lâcher quasiment 200 millions d’euros afin de convaincre le PSG de lui lâcher son champion du monde.

Un montant qui peut paraitre fou, mais Florentino Pérez ne l’est pas. Le boss de la Maison Blanche savait qu’il était à l’heure actuelle seul sur le coup pour faire venir une superstar du football mondial, et que la donne pourrait bien être différente dans un an. Si Nasser Al-Khelaïfi espère toujours prolonger son joyau avec des offres à la pelle et variables sur la durée, le montant du salaire ou son statut dans l’équipe, l’ancien monégasque ne semble clairement pas chaud pour envisager un avenir sur le long terme au Paris SG. Il se projette même déjà sur sa future arrivée au Real Madrid, et poserait même des problèmes conditions selon Radio Marca.

Haaland ou Mbappé, il faudra choisir

L’émission du média espagnol « El Corillo » dévoile même la teneur d’une discussion entre le clan Mbappé et les dirigeants du Real, notamment sur le recrutement à venir des Merengue. Kylian Mbappé a déjà une longue histoire en ce qui concerne son influence sur le recrutement. S’il ne s’occupe bien évidemment pas directement du marché des transferts, il avait déjà fait savoir au PSG et à son président qu’il voulait un effectif de meilleure qualité et des joueurs de premier choix pour compléter l’équipe parisienne. Ce qu’il a obtenu au final, et même encore plus qu’espéré avec des légendes vivantes comme Lionel Messi et Sergio Ramos. Toutefois, il se murmure que justement, le vestiaire lui échapperait actuellement avec l’arrivée de tels mastodontes, et c’est en cela que Kylian Mbappé surveille ce qu’il va se passer prochainement au Real Madrid.

🚨🎙Raiola (agent de Haaland) au sujet de voir évoluer Mbappé et Haaland ensemble à Madrid :



« Il y’a une possibilité, Haaland peut être avec Mbappé, les grands footballeurs ont déjà été ensemble. Neymar Messi sont ensemble, Ronaldinho était avec de grands footballeurs aussi » pic.twitter.com/iHZQ0KoiAU — RMadridHebdo 🇫🇷 (@RMadridHebdo) September 3, 2021

Ainsi, l’attaquant français a fait savoir à Florentino Pérez qu’il ne comptait pas partager la vedette avec Erling Haaland, et donc que c’était ou le Norvégien ou lui qui signerait. Une exigence à relativiser tant le Real Madrid n’a jamais rechigné à faire venir des superstars quand il en avait l’occasion, et l’attaquant du Borussia Dortmund a déjà ce statut en Europe. Mais il est vrai que le Français se verrait mettre dans les pattes une véritable machine à buts, spectaculaire d’efficacité et de puissance, avec le Norvégien. Au point de mettre un gros bémol sur sa venue. Une preuve en tout cas que, même en provenance d’Espagne, les informations rappellent qu’il peut se passer encore beaucoup de choses dans le dossier Kylian Mbappé.