PSG : L'attaque cartonne, ça ne veut rien dire pour Pierre Ménès

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas fait de détails en s’imposant très largement contre Dijon en quart de finale de la Coupe de France (6-1).

Un succès qui, pour une fois, n’a pas été entaché par une mauvaise nouvelle. Au contraire même puisque certains joueurs sont revenus à la compétition après une blessure, comme Thiago Silva ou Juan Bernat. Surtout, le PSG n’a pas été contraint de déplorer un nouveau pépin physique à tout pile une semaine du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Une vraie bonne nouvelle pour Pierre Ménès, lequel s’est exprimé à ce sujet sur son blog, publié sur le site officiel de Canal +.

« Un demi-PSG a suffi pour exploser une équipe de Dijon pas incohérente dans le jeu mais qui a fait trop de cadeaux sur le plan défensif. Déjà, quand tu marques un but contre ton camp au bout de 45 secondes de jeu, tu te mets des bâtons dans les roues. L’égalisation de Chouiar est plutôt jolie même si je trouve le rebond du ballon assez curieux. Et juste avant la mi-temps, Amalfitano a perdu le ballon devant Mbappé, qui a filé au but et redonné l’avantage au PSG, qui a ensuite déroulé pendant le second acte avec un troisième but signé Thiago Silva, un doublé de Sarabia et un second CSC dijonnais pour Coulibaly. Un match sans aucun enseignement pour Paris, qui pourra se féliciter de ne déplorer aucune nouvelle blessure et de continuer à marquer énormément de buts » a publié le journaliste de Canal +, pour qui il n’y a donc que des bonnes nouvelles après ce Dijon-PSG en Coupe de France. Si l’on excepte bien sûr les déclarations de Thomas Tuchel après la rencontre, lequel a jeté un grand froid sur la participation de Neymar au match contre Dortmund.