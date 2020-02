PSG : Neymar incertain face à Dortmund, c'est confirmé

Dans : PSG.

Les proches de Neymar confirme le problème physique que rencontre actuellement le joueur du PSG. Cela va être chaud pour Dortmund.

Les doutes sur la présence de Neymar contre Dortmund étaient jusqu’à présent très légers, son problème aux cotes devant se régler en huit jours. Mais deux semaines après le match face à Montpellier, le Brésilien n’a toujours pas repris la compétition. Et Thomas Tuchel vient de jeter un grand froid en annonçant que son numéro 10 n’était pas certain d’être rétabli pour le match aller face à Dortmund. Une révélation qui forcément ravive de mauvais souvenirs pour les supporters parisiens, qui voient déjà la psychose s’installer de la malédiction en Ligue des champions et des problèmes d'effectif à des moments cruciaux de la saison. En tout cas, interrogé par L’Equipe sur cette actualité bouillante, un proche du clan Neymar se voulait « optimiste », mais a confirmé « un petit doute » sur l’état de santé du Brésilien.

Son problème aux cotes continue de le gêner pour bien respirer, et même s’il peut prendre part aux entrainements, il n’est toujours pas à 100 % à une semaine du match tant attendu. Une aggravation de la blessure diagnostiquée en premier lieu n’est pas évoquée, mais on comprend tout de même l’inquiétude du staff médical du PSG, qui ne voit pas Neymar se défaire de ce problème qui l’empêche de pouvoir reprendre la compétition. Et la thèse du bluff de Thomas Tuchel est également écartée, l’entraineur allemand préférant un climat serein à ce trouble qui s’installe avec cette blessure persistance de Neymar.