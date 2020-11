PSG : L'arnaque de Sergio Ramos, le Real a tout compris

Dans : PSG.

Le PSG prêt à faire un pont d'or à 20 ME par an à Sergio Ramos sans que le Real ne puisse s'aligner. Il y a un piège.

Sergio Ramos est un défenseur expérimenté, et pas uniquement sur le terrain. Toujours considéré à 33 ans comme une référence, l’Espagnol plait beaucoup au PSG, qui rêve de le faire venir pour compenser le départ de Thiago Silva notamment. L’idée a du sens, d’autant plus que le champion du monde 2010 est libre au mois de juin prochain, et sera donc disponible pour zéro euro. Toutefois, avec sa stature et son passé prestigieux, Sergio Ramos demandera des garanties financières dignes d’un cador mondial, avec notamment un salaire de 20 ME et au moins deux ans de contrat. Pour beaucoup, Sergio Ramos pousse le bouchon trop loin, et son entourage lance surtout ces rumeurs pour forcer le Real Madrid à négocier de manière plus généreuse avec lui.

Don Balon l’affirme, cela ne marche pas. Florentino Pérez a bien compris le manège de l’Espagnol, qui avait déjà utilisé l’intérêt supposé de clubs chinois richissimes pour prolonger son contrat en 2019. Résultat, le président du Real Madrid est prêt à faire une offre qu’il juge raisonnable à son défenseur central, sans aller aussi haut que celle supposée de 20 ME de la part du PSG. A Sergio Ramos de choisir désormais, mais Pérez estime avoir suffisamment de choix en défense centrale pour se renforcer sans aller aussi haut sur le plan financier. A l’ancien de Séville d’aller désormais au bout de son bras de fer, ou bien d’accepter de revoir à la baisse ses prétentions pour continuer sa longue aventure chez les Merengue.