Esp : Sergio Ramos et Florentino Perez, une étrange annulation

Dans : Liga.

Tandis que les rumeurs se multiplient sur le possible départ de Sergio Ramos au PSG, le défenseur du Real Madrid et son président ont annulé deux rendez-vous face aux médias.

Ce lundi, AS annonçait que le Paris Saint-Germain proposait trois ans de contrat et un salaire annuel brut de 20ME à Sergio Ramos, lequel sera libre au mercato estival 2021. Certains y voyaient là une manœuvre peu discrète du clan Ramos pour faire grimper l’offre de prolongation attendue par le joueur du Real Madrid, et les mêmes annonçaient un possible accord officialisé entre le joueur espagnol et les Merengue dès ce lundi. Car Sergio Ramos devait se présenter en conférence de presse à la veille d’Espagne-Allemagne, tandis que Florentino Perez devait, lui, s’exprimer lundi soir dans les médias. Mais la presse sportive espagnole annonce que finalement le capitaine de l’équipe d’Espagne ne sera pas au rendez-vous des journalistes, et que dans le même temps le président du Real Madrid a lui aussi annulé sa participation à une émission à la télévision. De quoi relancer toutes les supputations sur l'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid...ou au Paris Saint-Germain.