PSG ‍: L'agent le plus puissant du monde attendu à Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On l'a appris dimanche, le PSG réfléchit à prolonger le contrat de Luis Campos, responsable de son mercato. Cette décision pourrait avoir été suggérée par l'agent le plus puissant du monde.

Absent sur la photo vendredi soir lors de l'annonce de la prolongation de plusieurs joueurs, mais également de Luis Enrique, Luis Campos attend toujours que Nasser Al-Khelaifi lui propose de rester plus longtemps au Paris Saint-Germain. Et cette attente risque de s'éterniser puisque le patron du PSG pense de son côté à Andrea Berda, ancien directeur sportif de l'Atlético de Madrid, désormais libre. Mais derrière le dirigeant italien, il y a une ombre grandissante qui pousse très fort pour que Nasser Al-Khelaifi recruter Andrea Berda et tourne la page Luis Campos définitivement, ce dernier étant en fin de contrat. Selon Le Parisien, c'est Jorge Mendes, l'agent le plus puissant de la planète football qui tire les ficelles pour que Berda, qui est un de ses clients, remplace Campos au PSG.

Jorge Mendes veut avoir sa place au PSG

Agent de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, notamment Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery ou bien encore Vitinha, Jorge Mendes a souvent été présenté comme un proche de Luis Campos. Mais Dominique Sévérac et Adrien Chantegrelet, les deux journalistes du quotidien francilien, démentent cette version et affirment que les deux hommes ne sont pas du tout les meilleurs amis du monde. Au point même que celui qui a été pendant très longtemps l'agent de Cristiano Ronaldo milite pour faire partir l'actuel patron du mercato et le remplacer par Andrea Berta afin que ce dernier gère le prochain mercato. Bien évidemment, tout le monde se doute qu'en faisant cela, Jorge Mendes va remettre son nez dans les affaires du PSG.

Du côté du Paris Saint-Germain, on sait parfaitement que le super-agent pousse la candidature du directeur sportif italien, et cela pèse forcément dans la balance. Cependant, Nasser Al-Khelaifi avait déjà pensé à Andrea Berda en 2017, mais l'affaire ne s'était pas faite. A voir si cela va se réaliser en 2025, même si en la venue de ce dernier pourrait permettre au loup Jorge Mendes d'entrer dans la bergerie et peut-être changer encore une fois la stratégie du PSG, au moment où les choix de Luis Campos semblaient enfin être à la hauteur.