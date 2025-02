Luis Campos n'a pas prolongé, son remplaçant s'échauffe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que de nombreuses figures du PSG ont récemment prolongé leur contrat dans la capitale, ce n'est toujours pas le cas de Luis Campos. Le conseiller sportif portugais pourrait bien quitter Paris l'été prochain.

Critiqué depuis son arrivée au PSG, Luis Campos a néanmoins fait fort ces derniers mois en renforçant le club de la capitale selon les souhaits de Luis Enrique. Cela porte ses fruits, avec un Paris Saint-Germain efficace et séduisant. Récemment, Paris a décidé d'officialiser les prolongations de contrat de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha et Luis Enrique. Mais toujours rien concernant Luis Campos, qui sera pourtant en fin de contrat l'été prochain. Le PSG serait apparemment prêt à passer à autre chose et un remplaçant potentiel a même été contacté.

Luis Campos, le temps est compté au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain a en effet pris contact avec Andrea Berta, ancien directeur sportif de l'Atlético Madrid. L'Italien, également courtisé par la Juve, est vu comme le remplaçant idéal pour Luis Campos. De son côté, le Portugais aimerait lui rester à Paris et travaille déjà sur le prochain mercato estival. Mais le club de la capitale fait preuve de patience et gèle pour le moment une éventuelle prolongation de contrat. Les champions de France n'écartent en revanche pas de poursuivre avec l'ancien de Monaco mais veulent se donner le temps de prendre la meilleure décision possible. Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique travaillent sereinement ensemble depuis le début de saison et cela se ressent dans les résultats du PSG. S'il se sentait moins désiré, Campos pourrait aussi décider de quitter le navire francilien. De quoi remettre en question la politique sportive des Franciliens ? En interne, le Paris Saint-Germain veut continuer de construire un projet tourné autour du collectif et des jeunes. La récente prolongation de Luis Enrique va dans ce sens.