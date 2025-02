Le PSG de Luis Enrique, ça ne vaut pas la version bling-bling

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Impressionnant depuis quelques matchs, le Paris Saint-Germain justifie la philosophie de son entraîneur Luis Enrique. Certains observateurs restent quand même sceptiques et préfèrent d’anciennes versions de l’équipe parisienne.

Les victimes du Paris Saint-Germain tiennent à peu près toutes le même discours. Pour l’entraîneur de l’AS Monaco Adi Hütter, largement battu au Parc des Princes (4-1) vendredi, les Parisiens n’ont jamais été aussi forts. Le collectif mis en place par Luis Enrique aurait donc surpassé le talent individuel des stars passées par la capitale durant l’ère qatarie. Ce n’est pourtant pas l’avis de Julien Benneteau qui refuse de s’enflammer pour les performances actuelles du PSG.

"Cette équipe n'a rien à voir avec celle de 2014-2015-2016. Cavani, Ibra, Silva, Di Maria... C'était une équipe forte, équilibrée et qui gagnait facilement en L1"@julienbenneteau estime que le PSG de Luis Enrique sans stars n'est pour l'instant pas supérieur aux précédents. pic.twitter.com/uahFCrUFiU — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) February 8, 2025

« On est victime du syndrome de l'instantanéité, a réagi le chroniqueur de RMC. Ceux qui disent que le PSG est plus fort sans les grandes stars aujourd'hui, il y a deux mois et demi ils disaient que le PSG ronronnait, que Dembélé n'était pas décisif, que Barcola c'était "Bambi", pour reprendre quelqu'un de chez RMC qui l'appelait comme ça… OK, depuis six matchs c'est fantastique, il n'y a rien à dire. Mais pour l'instant cette équipe n'a rien à voir avec celle des années 2014, 2015 et 2016 où il y avait de grandes stars : Cavani, Ibrahimovic, Thiago Silva, Di Maria et compagnie. Ça, c'était une équipe équilibrée qui était forte, qui proposait du beau jeu, qui gagnait très facilement ses matchs en championnat comme le PSG d'aujourd'hui. »

Ce PSG a encore tout à prouver

« N'oublions pas l'époque Mbappé-Neymar, ils ont quand même fait finale de la Ligue des Champions et ils mettaient des 5-0, des 6-0, des 4-0 dans notre Ligue 1 qui est tellement élevée et tellement dure que c'est compliqué pour le PSG… Donc oui, depuis six matchs le PSG joue super bien, le PSG marque des buts, ils prennent du plaisir et ils en donnent, ils sont sympas, ils ont un Dembélé qui est décisif et incroyable… Combien de temps ça va durer ? On ne sait pas pour l'instant. Est-ce qu'ils sont plus forts que quand il y avait les stars ? Aujourd'hui, non. Ils n'ont pas fait de meilleurs résultats », a rappelé le supporter de l’Olympique de Marseille.