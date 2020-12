PSG : Kylian Mbappé en crise, l’angoisse monte à Paris

Dans : PSG.

Tandis que le PSG joue son avenir européen ce mercredi face à Manchester United, la prestation de Kylian Mbappé sera surveillée de près.

Il faut dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France est clairement moins bien depuis quelques semaines. Un constat d’autant plus valable en Ligue des Champions, où l’ancien Monégasque n’arrive plus à trouver le chemin des filets. De toute évidence, Paris aura besoin d’un grand Mbappé pour s’imposer face à Manchester United ce mercredi soir. Mais dans les colonnes du Parisien, le journaliste Dominique Sévérac s’est inquiété de la disette de l’attaquant de 21 ans et de sa nette méforme.

« Il n’y a aucun signe, surtout pas la sortie contre Bordeaux, qui montre que le PSG va mieux ou peut donner plus, et pourtant, on ne sait pas. Parce que le foot reste irrationnel, alors, après tout, Paris possède encore toutes ses chances, du nul au succès, sachant que la première option ne serait pas totalement un bon résultat (il dépendra alors des autres pour sa qualification). […] En ce moment, il faut bien se raccrocher au moindre espoir, même s’il s’agit plutôt de branches. Aujourd’hui, les maux du PSG frappent Mbappé de plein fouet. L’équipe est moins forte que la saison dernière depuis les départs de Silva, Meunier et Cavani. Collectivement, alors que Paris n’a jamais affiché des sommets, la formation ne produit pas grand-chose cette saison » note le journaliste, pour qui le Paris Saint-Germain devra retrouver une force collective, sublimée par des individualités telles que Neymar ou Kylian Mbappé, pour s’imposer face à Manchester United ce mercredi soir. Si l’attaquant des Bleus est de nouveau invisible, comme contre Leipzig ou Bordeaux, il est clair que la tâche du PSG sera rude…