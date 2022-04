PSG : Kylian Mbappé au Real, deux gros indices dévoilés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A un mois de la fin de la saison, il ne faut pas espérer voir Kylian Mbappé se mouiller au sujet de son avenir. Mais le PSG fait peur et le Real Madrid fait monter la pression.

Pour le moment, l’attaquant français termine son exercice pied au plancher, de quoi donner de sacrés regrets à tout le PSG, qui se dit que le numéro 7 parisien aurait pu porter très haut le club de la capitale sans le fiasco madrilène. Désormais, tous les regards se tournent vers lui et son futur. Son arrivée est promise au Real Madrid, mais rien n’est encore bouclé. D’autant que, pendant ce printemps, le PSG a entamé sa révolution et entend bien tout faire pour conserver Kylian Mbappé, quitte à lui confier les clés de toute l’équipe, du brassard de capitaine au recrutement en passant bien évidemment par le salaire et la positionnement sur le terrain. Un jeu dangereux mais qui peut inciter le champion du monde 2018 à la réflexion.

Le Real agite la menace Haaland

Le Real Madrid, qui affiche sa confiance totale dans le futur choix de Mbappé, rêverait toutefois d’une prise de parole publique comme ce fut le cas à l’automne dernier, quand l’attaquant du PSG a fait savoir qu’il avait tenté de rejoindre la Maison Blanche à l’été 2021. Pas de tel scénario donc, et cela a tendance à mettre Florentino Pérez sur le qui-vive. Selon l’informateur qatari, Mohammed Al Kaabi, le Real Madrid entend bien mettre un coup de pression à Kylian Mbappé pour lui montrer qu’il n’est pas le seul objectif du club merengue sur le marché des transferts. En effet, les bruits courent sur l’intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland, et d’une offre salariale copieuse avec un projet centré sur le Norvégien si Mbappé devait rester au PSG. Pour l’informateur qatari, cela ne fait aucun doute, le vrai objectif du Real Madrid n’est pas de faire signer Haaland, mais bien Mbappé. Un moyen de faire monter la pression même si personne n’est dupe.

Mbappé mieux payé que Haaland

💣 En el Madrid no quieren que la llegada de Haaland genere mal ambiente y por ello insisten en que si se cierra el fichaje sea bajo sus condiciones y no las de sus agentes. Sigue habiendo dudas respecto a su físico.



📲@GoalEspanahttps://t.co/r7G7agr4lN — Picón (@JorgeCPicon) April 18, 2022

La preuve, en Espagne, le journaliste Jorge Picon, qui oeuvre pour Goal, révèle que Florentino Pérez n’a aucune intention de verser à Erling Haaland le même salaire qu’à Kylian Mbappé si jamais le colosse du Borussia Dortmund venait à signer. Pour le président madrilène, les deux joueurs ne sont pas au même niveau, et n’ont pas le même statut malgré leur qualités énormes, leurs statistiques et leur jeunesse. Autant le vestiaire du Real est prêt à voir débouler Kylian Mbappé en véritable patron si jamais il venait à signer, autant Haaland ne mérite pas le même statut aux yeux des tauliers merengue. Une dissociation qui en dit donc très long sur l’aura de Kylian Mbappé à l’heure actuelle, et ce n’est pas pour rien que les joueurs du Real lâchent régulièrement des petites phrases sur le rêve de voir l’attaquant du PSG signer dans la capitale espagnole dans quelques semaines.