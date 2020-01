PSG : Kurzawa vendu 10 ME, Paris a 8 jours pour le faire

Dans : PSG.

Après la victoire du PSG à Lorient dimanche dernier en Coupe de France (0-1), Thomas Tuchel indiquait en conférence de presse que sa volonté était de conserver Layvin Kurzawa.

Également invité à s’exprimer sur le cas du latéral français ce soir-là, Leonardo était moins catégorique que Thomas Tuchel, mais avouait en revanche que le PSG n'a pas reçu la moindre offre pour Layvin Kurzawa au mois de janvier. Pourtant, le défenseur de 27 ans a des courtisans à travers l’Europe, particulièrement en Italie et en Angleterre. Selon les informations du Telegraph, Arsenal est toujours très chaud à l’idée de recruter Layvin Kurzawa, possiblement dès le mois de janvier.

Confronté aux blessures de Kieran Tierney et de Calum Chambers, les Gunners doivent se renforcer de manière urgente en défense s’ils veulent amorcer une remontada au classement, eux qui occupent la 10e place du classement. Mais on l’a bien compris, Leonardo n’est pas du genre à brader ses joueurs, titulaires ou non, lors de ce mercato hivernal. Raison pour laquelle, malgré la situation de Layvin Kurzawa, en fin de contrat avec le PSG dans six mois, le directeur sportif brésilien réclame une somme comprise entre 5 et 10 ME à Arsenal. Reste maintenant à voir si Arsenal, un club très riche malgré sa régression sportive ces dernières années, acceptera de payer une telle somme ou préférera attendre la fin de la saison pour récupérer Layivn Kurzawa en qualité de joueur libre.