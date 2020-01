PSG : Kurzawa n'a aucune offre, le terrible aveu du mercato

Dans : PSG.

Titulaire face au FC Lorient dimanche soir en 16es de finale de la Coupe de France, Layvin Kurzawa a encore livré une prestation très moyenne avec le Paris Saint-Germain.

Après la rencontre, l’avenir de l’international français a été directement commenté par Leonardo. Et tandis que le nom de Kurzawa a circulé en Italie et en Premier League récemment, notamment du côté d’Arsenal, il semblerait qu’un départ au mercato hivernal soit quasiment impossible pour l’ancien Monégasque. Et pour cause, selon le directeur sportif du PSG, le club de la capitale n’a reçu aucune offre de transfert pour Layvin Kurzawa en janvier…

« On n’a jamais eu de proposition. Zéro proposition par rapport à Kurzawa. Il est là, il joue beaucoup. Il est aussi en fin de contrat. Arsenal n’a jamais appelé » a indiqué Leonardo, fermant bien malgré lui la porte à un départ de Layvin Kurzawa au mercato hivernal. De son côté, Thomas Tuchel semble plutôt satisfait de pouvoir compter, six mois encore, sur le défenseur de 27 ans. « On a besoin de Kurzawa. Je n’ai pas parlé avec Layvin, ni personne d’autre d’ailleurs, pour un départ. On a Juan (Bernat) et Layvin pour un poste à gauche, il faut que ça reste comme ça. Layvin doit rester » a confié l’Allemand. Des propos qui ne manqueront de pas de sidérer Daniel Riolo, lequel a poussé un énorme coup de gueule dimanche soir sur Layvin Kurzawa après sa performance en Bretagne.