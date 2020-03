PSG : Kurzawa c’est le top, sa cote grimpe au mercato

Dans : PSG.

Probable titulaire à la surprise générale pour le choc entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund mercredi au Parc des Princes, Layvin Kurzawa est un joueur apprécié à travers l’Europe dans l’optique du prochain mercato estival.

Dimanche, la presse italienne affirmait que le défenseur gauche du PSG, en fin de contrat avec le club de la capitale le 30 juin prochain, figurait bel et bien dans le viseur de la Juventus Turin et de l’Inter Milan comme cela avait été évoqué par le passé. Mais à en croire les informations obtenues par France Football, c’est en Angleterre que les pistes sont les plus chaudes pour Layvin Kurzawa. Comme indiqué au cœur de l’hiver, Mikel Arteta apprécie tout particulièrement le profil de l’ancien Monégasque, et aimerait profiter de sa situation contractuelle pour le relancer sportivement à Arsenal.

Arsenal toujours favori ?

Arsenal est d’autant plus intéressé que malgré sa performance plus que correcte lors du match aller entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Layvin Kurzawa ne devrait pas faire l’objet d’une offre de prolongation de contrat de la part de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Dès lors, recruter l’international tricolore pour zéro euro devient très intéressant pour des clubs en manque d’attractivité comme c’est le cas d’Arsenal actuellement.

Neuvièmes de Premier League, les Gunners auront bien du mal à arracher une qualification européenne à l’issue de la saison, et le recrutement d’un joueur comme Layvin Kurzawa correspond parfaitement à ce que le club souhaite faire l’été prochain pour bâtir une équipe plus compétitive au fil des années. Reste à voir si de son côté, le défenseur gauche du PSG sera chaud pour rejoindre l’Emirates Stadium ou s’il se montera plus exigeant, au point de vouloir signer impérativement dans un club qualifié en coupe d’Europe.