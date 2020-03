PSG : Le prix discount de Kurzawa affole l'Italie au mercato

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Layvin Kurzawa ne manque pas de sollicitions, notamment en Italie.

Son nom a régulièrement été associé à des clubs anglais, mais c’est bien en Italie que Layvin Kurzawa pourrait rebondir à l’issue de la saison. Et pour cause, Goal Italia annonce à trois mois du mercato estival que l’Inter Milan et la Juventus Turin sont toujours très intéressés par le profil du défenseur gauche du Paris Saint-Germain. Surtout, c’est la situation contractuelle du joueur qui a retenu l’attention des dirigeants transalpins, lesquels estiment que la venue de Layvin Kurzawa sans indemnité de transfert serait une excellente affaire même si dans le camp du défenseur parisien, on réclamera sans doute une prime à la signature.

Dans son article, le média italien indique tout de même que dans les rangs du Paris Saint-Germain, on réfléchit toujours à une éventuelle prolongation de contrat, les latéraux de haut niveau ne courant pas vraiment les rues en Europe. Une nouvelle signature de Kurzawa à Paris serait tout de même très étonnante, quand on sait que Leonardo avait fait son maximum pour vendre l’international français au mois de janvier. Lors du mercato hivernal, un cador anglais avait notamment manifesté son intérêt : Arsenal. Mais pour l’heure, les Gunners ne font pas partie des clubs cités pour la venue de Layvin Kurzawa dans l’optique du mercato hivernal. Paris, la Juventus, l’Inter Milan ou une surprise en Angleterre, le latéral gauche du PSG ne devrait en tout cas pas manquer d’options pour rebondir cet été après l’échéance de son contrat à Paris, malgré les moqueries dont il a fait l’objet en France ces derniers mois.