PSG : Koulibaly balade Paris au mercato, ça va barder

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG tentera de se renforcer au poste de défenseur central lors du prochain mercato.

Dans cette optique et afin de combler un éventuel départ de Thiago Silva, la piste menant à Kalidou Koulibaly a été activée par le directeur sportif parisien Leonardo. Pas plus tard que dimanche, ESPN indiquait d’ailleurs que l’international sénégalais était d’ores et déjà d’accord sur le principe pour rejoindre le PSG au mercato. Le média dévoilait notamment que des échanges très constructifs avaient eu lieu entre les représentants du défenseur de Naples et la direction du Paris Saint-Germain. Dans le même temps, le Corriere dello Sport précisait le prix fixé par Aurelio De Laurentiis pour son roc de 29 ans, à savoir 100 ME. Mais ce mardi, des informations contradictoires proviennent d’Angleterre puisque selon le Sun, Kalidou Koulibaly ne donne absolument pas sa priorité au Paris Saint-Germain pour son avenir.

Le tabloïd anglais indique que l’international sénégalais privilégie un transfert en Premier League, un championnat qu’il juge sans surprise plus attractif et davantage compétitif que la Ligue 1. Cela tombe bien, Kalidou Koulibaly a également de nombreux prétendants Outre-Manche. Le média confirme les intérêts de Manchester United et de Manchester City, lesquels risquent de se livrer une bataille explosive dans ce dossier. Reste à voir si l’information se confirmera dans les prochaines semaines, ce qui mettrait assurément en rogne les dirigeants du PSG, lesquels discutent avec l'entourage du Napolitain depuis des semaines. Conscient qu’il sera difficile de trouver un défenseur de stature internationale cet été au vu de la conjoncture actuelle, Leonardo a entamé, en parallèle, des discussions afin de prolonger d’un an le contrat de Thiago Silva. Une alternative qui pourrait permettre au PSG de prendre un an supplémentaire afin de trouver la perle rare au poste de défenseur central.