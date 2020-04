PSG : Thiago Silva en position de force, ça va parler salaire !

Dans : PSG.

Resté silencieux pendant de longs mois, le PSG indiquait la sortie à Thiago Silva. Tout a changé ces derniers jours.

En fin de contrat, le défenseur central ne désespérait toutefois pas de prolonger son contrat à Paris, lui qui se voyait encore jouer en Europe un ou deux ans, avant de repartir au Brésil. La situation actuelle pourrait lui permettre de réaliser son rêve. En effet, alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se préparaient à dire adieu à « O Monstro », l’été sera plus compliqué que prévu en ce qui concerne le recrutement. Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat, et cela implique des achats à faire au poste de latéral gauche, de latéral droit et d’avant-centre notamment. Des dépenses qui ne mettent pas le PSG en position de force malgré une solide santé financière. Résultat, le calcul a été vite fait dans les rangs parisiens, et prolonger Thiago Silva, qui présente toujours un niveau très honorable, d’une saison, est désormais une tendance forte.

Cela évitera un chantier encore plus grand, alors qu’un joueur comme Kalidou Koulibaly, qui plait beaucoup au PSG, ne sera pas disponible à moins de 70 ME. Résultat, le média brésilien Esporte Interativo annonce que le Paris SG et Thiago Silva ont débuté les négociations pour un contrat prolongé d’un an. L’accord devrait être facile à trouver à ce niveau, mais le PSG aimerait voir son défenseur central baisser son salaire, ce qui serait une toute autre histoire… En tout cas, Thiago Silva n’est pas resté inactif pendant ce temps de latence, et a aussi des contacts avec des clubs brésiliens. Pas d’inquiétude à ce sujet pour le PSG, malgré son statut de géant au pays, Fluminense ne pourra pas approcher, niveau financier, des 12 ME par an que touche Thiago Silva.