PSG : Koulibaly rêve de Paris, son prix est un cauchemar

Ces dernières heures, le Paris Saint-Germain a lancé des discussions pour la prolongation du contrat de Thiago Silva.

Une véritable surprise quand on sait que Leonardo souhaitait recruter un défenseur central d’envergure internationale pour succéder au Brésilien. Dans cette optique, le profil de Kalidou Koulibaly fait absolument l’unanimité au PSG. Cible privilégiée de Leonardo, le défenseur de Naples est en plus très favorable à l’idée de poser ses valises dans la capitale française, à en croire les informations obtenues par ESPN. Le média affirme par ailleurs que les représentants de l’international sénégalais entretiennent d’excellentes relations avec Leonardo, ce qui pourrait bien évidemment grandement faciliter son transfert. Dans l’esprit de Kalidou Koulibaly, le PSG est clairement le premier choix devant Manchester City ou Manchester United, également intéressés.

Toutefois, Kalidou Koulibaly est encore très loin du Paris Saint-Germain. Car selon les informations du Corriere dello Sport ce dimanche, Naples n’a nullement l’intention de brader son meilleur joueur. Pour le média transalpin, Aurelio De Laurentiis ne discutera pas en-dessous de la barre symbolique des 100 ME, crise financière ou pas. A ce prix-là, on imagine mal le PSG se positionner et c’est peut-être pour cette raison que Leonardo a entamé des discussions avec Thiago Silva dans le cadre d’une prolongation de contrat. Par ailleurs, le média transalpin a également dévoilé le prix exigé par Naples pour le transfert du Brésilien Allan, parfois associé au Paris SG dans les médias. Pour le milieu défensif de 29 ans, longuement désiré par Thomas Tuchel avant la signature d’Idrissa Gueye, c’est un chèque de 60 ME qu’Aurelio De Laurentiis souhaite récupérer. Reste à voir si le sulfureux président de Naples prend ses rêves pour des réalités ou s’il parviendra à tirer un total de 160 ME de ses deux piliers défensifs lors du prochain mercato. Cela parait tout de même assez improbable à première vue…