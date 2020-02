PSG : Le frère de Kimpembe insulte Thomas Tuchel !

Dans : PSG.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux après la défaite à Dortmund, le frère de Presnel Kimpembe a insulté très gravement Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG.

Le Paris Saint-Germain se réveille avec la gueule de bois ce mercredi matin, même si le club de la capitale n’est pas éliminé de la Ligue des champions, loin de là. Mais la défaite à Dortmund après un match insipide a visiblement énervé pas mal de monde, y compris la famille de certains joueurs, et notamment celle de Presnel Kimpembe. Dans une courte vidéo, mise en ligne sur Instagram, Emmanuel Kimpembe insulte sans détour Thomas Tuchel, le frère du défenseur du PSG étant hors de lui.

Face à une son téléphone, le frère de Kimpembe se lâche et s'attaque au coach allemand du club de la capitale. « Tuchel, j’espère que tu vas bien niquer ta mère, fis de pute va ! », lance Emmanuel Kimpembe. Evidemment, cela ne reflète que la pensée du frère du joueur du Paris Saint-Germain, et on ne peut pas comparer du tout avec l'affaire Serge Aurier, mais cela fait mauvais genre au moment où le PSG traverse une très grosse perturbation. Les effets de la défaite du Paris SG à Dortmund risquent donc de se faire ressentir jusqu'au match retour dans trois semaines au Parc des Princes. D'ici là, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi vont clairement devoir resserrer les boulons.