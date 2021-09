PSG : Kessié dès janvier, Leonardo à l'assaut !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Désireux de renforcer encore un peu plus son milieu de terrain, le PSG a passé la deuxième pour Franck Kessié, en fin de contrat avec l’AC Milan en juin 2022. Une arrivée dès le mercato hivernal est même envisagée.

L’entrejeu du PSG est plutôt bien fourni, encore plus avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum au début de l'été. Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye voire Ander Herrera avec l’ancien joueur de Liverpool les milieux amenés à le plus jouer dans les prochaines semaines. Pourtant, Leonardo veut encore renforcer ce secteur de jeu. Ou plutôt profiter d’une nouvelle opportunité de marché. Après avoir engagé librement Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Georginio Wijnaldum, le directeur sportif du PSG veut continuer sur cette lignée en ne dépensant pas d’indemnités de transfert. Dans cette optique, la Gazzetta Dello Sport révélait récemment que Paris s’intéressait de très près à Franck Kessié, en fin de bail avec l’AC Milan à la fin de la saison. Foot Mercato va plus loin en faisant quelques nouvelles révélations de taille dans ce dossier.

9ME nets par an et une arrivée en janvier ?

Selon les informations du média français, le PSG a engagé des discussions avec l’international ivoirien mais également avec l’AC Milan. Le club de la capitale est prêt à offrir jusqu’à 9 ME nets annuels à Franck Kessié, qui touche actuellement 6,8 ME en Lombardie. Un montant qui prouve l’intérêt parisien pour le joueur de 24 ans. Leonardo a également pris la température auprès de Paolo Maldini, le directeur technique de l’AC Milan. Un éventuel transfert dès le mercato d’hiver a été évoqué. Le club de Serie A pourrait ainsi récupérer de l’argent pour Franck Kessié, recruté près de 30 ME à l’Atalanta en 2019. Le PSG récupèrerait lui un atout supplémentaire en vue des grandes échéances du printemps. Un deal gagnant-gagnant, même si la volonté du joueur n’est pas encore connue.