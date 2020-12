PSG : Kehrer est mauvais, la sentence est irrévocable

Dans : PSG.

Titularisé dans l’axe de la défense parisienne contre Lorient mercredi, Thilo Kehrer n’a pas réalisé le match de sa vie au PSG.

Décevant depuis son arrivée dans la capitale française, l’ancien défenseur de Schalke 04 n’a pas gagné des points à l’occasion de la victoire du Paris Saint-Germain contre Lorient, mercredi soir lors de la 15e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Sur l’antenne de France Bleu Paris, le journaliste Stéphane Bitton n’a pas manqué de réagir à la prestation de Thilo Kehrer. Critique à l’égard de l’Allemand, le natif de Paris n’a pas non plus épargné Danilo Pereira, également décevant avant de céder sa place sur blessure. En revanche, Layvin Kurzawa s’impose comme le roi du contre-pied, celui qui n’est bon que lorsque le reste de l’équipe est à côté de la plaque…

« La première mi-temps est à oublier, il a fallu un penalty et une exclusion à Lorient pour que le PSG rentre dans son match. Des satisfactions ? Oui, le PSG a deux bons gardiens. Sergio Rico, qui remplace souvent Keylor Navas, est excellent. Paris a désormais deux gardiens après en avoir cherché un seul. Il y a Layvin Kurzawa qui prend toujours le contrepied. Il est mauvais quand les autres sont bons, et il est bon quand les autres sont mauvais. Donc hier soir, il était bon… Et puis Rafinha. Il mérite plus je trouve. C’est un créatif, et il n’y en a pas autant que cela au PSG. Il a été le seul à jouer au ballon contre Lorient mercredi soir. Ce que je n’ai pas aimé ? La paire Thilo Kehrer-Danilo Pereira… alors là… Thilo Kehrer, il est mauvais, il faut le dire. Une mauvaise lecture du jeu pour un défenseur central, c’est compliqué. Danilo Pereira il faut arrêter de vouloir en faire un défenseur central. C’est un milieu de terrain. En tout cas, il en faudra plus contre Lille dimanche » a pesté Stéphane Bitton, loin d’être rassuré par le niveau affiché par les Parisiens face aux Merlus au Parc…