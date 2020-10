PSG : Kean ne restera pas à Paris, l'annonce choc

Dans : PSG.

Moise Kean a été prêté par Everton au Paris Saint-Germain cette saison. L’attaquant doit se distinguer en France pour enfin lancer sa carrière, sur laquelle son père a un avis bien tranché.

Désormais loin de son pays, l’Italie, où il a été formé par la Juventus Turin, Moise Kean (20 ans) entend enfin lancer sa carrière après des débuts prometteurs dans la cour des professionnels. Prêté par Everton au PSG, l’attaquant international a pour le moment disputé deux rencontres avec le club de la capitale, sans marquer, mais en trouvant la barre transversale nîmoise vendredi dernier. Son aventure française ne fait que commencer et visiblement, son père est déjà pressé que la parenthèse parisienne se referme. Dans une interview accordée à Calcio in Pillole, ce dernier a annoncé sa volonté de revoir son fils sur les pelouses de Serie A.

« Ce que je veux, c'est que mon fils revienne jouer en Italie le plus vite possible. C'est ici qu'il a grandi, c'est ici qu'il est devenu ce qu'il est maintenant et il est juste qu'il retourne dans son pays. Je me souviens encore de l'époque où, enfant, je l'accompagnais d'Asti à Turin, faisant l'aller-retour presque tous les jours de la semaine en train. Cet été, quand il y a eu des rumeurs sur un retour à la Juventus de Moise, j'étais très heureux et j'espérais qu'il reviendrait, mais finalement ils ont préféré un autre joueur. Même si je sais que ce n'est pas fini, je suis convaincu que tôt ou tard nous le reverrons dans notre championnat », a confié Jean Kean dans le médis italien. Reste à savoir si l’intéressé suivra les conseils de son père dans le futur.