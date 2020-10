Officiel : Moise Kean débarque au PSG en prêt !

Dans les petits papiers depuis plusieurs heures, l'arrivée de Moise Kean au Paris Saint-Germain est désormais officielle !

En effet, ce dimanche soir, en plein Olympico entre l'OL et l'OM, le club de la capitale française a annoncé l'arrivée de l'attaquant italien en prêt sans option d’achat : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Moise Kean. Arrivé en provenance d’Everton FC, l’attaquant italien de 20 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat ».

Formé à la Juventus de Turin, le buteur de 20 ans a hâte de porter le maillot du PSG. « Je suis particulièrement fier et heureux de devenir un joueur du Paris Saint-Germain. C’est l’un des meilleurs clubs du monde comme l’a démontré sa récente participation à la finale de la Champions League, a souligné Moise Kean après la signature de son contrat. Je suis ravi de rejoindre un club si ambitieux et dont la réputation est très importante dans mon pays. J’ai hâte d’évoluer aux côtés de joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde », a lancé Kean, qui aura la lourde tâche de succéder à Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG étant parti libre l'été dernier.

↩️ | Moise Kean will spend the remainder of 2020/21 on loan at @PSG_inside.



Best of luck for the season, Moise! 🔵