PSG : Isco sacrifié, le plan parfait pour s’offrir Mbappé

Dans : PSG.

Conscient des ravages de la crise économique sur les finances des clubs pour les mois à venir, le Real Madrid a été très prudent lors du mercato estival.

Et pour cause, la formation de Florentino Pérez n’a pas enregistré le moindre renfort. En parallèle, le champion d’Espagne en titre a concédé plusieurs ventes, à l’image de celles d’Hakimi à l’Inter Milan ou encore de James Rodriguez à Everton. Dans les mois à venir, un autre transfert pourrait voir le jour et rapporter gros au Real Madrid, celui d’Isco. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l’international espagnol ne se sent plus considéré à sa juste valeur par Zinedine Zidane, et aimerait faire ses valises au plus vite. Si possible dès le mois de janvier. Un départ auquel ne s’opposera visiblement pas l’entraîneur tricolore du Real Madrid.

Selon les informations obtenues par le journal AS, un prétendant à la signature d’Isco s’est d’ores et déjà manifesté : Everton. Il faut dire que Carlo Ancelotti, qui a déjà réalisé le gros coup du mercato estival en s’offrant James Rodriguez, connaît parfaitement le milieu de terrain très technique du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes et ceux d’Everton entretiennent de très cordiales relations, et pourraient rapidement trouver un accord pour le transfert d’Isco. C’est précisément ce que cherche Florentino Pérez puisque selon le journal madrilène, le patron du Real Madrid souhaite capitaliser sur la vente d’Isco afin de récupérer un maximum d’argent dans l’optique de réinvestir sur Kylian Mbappé dès le mois de juin 2021. On le sait, l’attaquant du PSG est la priorité absolue de Zinedine Zidane pour cet été, mais Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne négocieront certainement pas en-dessous de la barre des 200 ME. Le Real Madrid est donc prévenu, chaque économie ou potentielle vente sera décisive dans l’espoir d’enrôler l’ex-attaquant de l’ASM…