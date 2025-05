PSG-Inter ‍: La Mairie de Paris se moque du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, la municipalité parisienne semble totalement insensible à l'événement qui se prépare. Et cela commence à agacer, d'autant qu'Anne Hidalgo n'ira pas à Munich.

Tandis que 18.000 heureux supporters du Paris Saint-Germain ont un ticket pour l'Allianz Arena, où se jouera samedi la finale de la Ligue des champions entre le club de la capitale et l'Inter, 38.000 autres ont arraché les billets pour avoir une place afin de suivre le match sur des écrans géants au Parc des Princes. Mais sinon, la mairie de Paris a prévenu vendredi qu'il n'y aurait aucune fan zone pour permettre aux habitants de la capitale de suivre cette finale de la C1. Pour l'instant, rien ne permet de savoir dans Paris que les champions de France joueront dans quelques jours un match qui peut entrer dans l'histoire, le PSG n'apparaissant dans aucune communication de la municipalité dirigée par Anne Hidalgo. En guerre avec le Paris SG concernant l'éventuelle vente du Parc des Princes, l'élue semble tourner le dos à cet événement et cela agace. Un sentiment qui est confirmé par l'annonce que l'élue ne fera pas le déplacement en Allemagne pour cette finale, pas plus que son adjoint au sport.

La mairie de Paris tourne le dos à PSG-Inter

J-5 la Mairie de Paris est toujours en train de Ray Charles la finale de la Ligue des champions pour un club de sa ville ? — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) May 26, 2025

Journaliste pour la radio Ici Paris Ile-de-France, Romain Beddouk constate avec désolation ce désintérêt total de la mairie de Paris pour ce match qui suscite une énorme attente. « J-5 la Mairie de Paris est toujours en train de Ray Charles la finale de la Ligue des champions pour un club de sa ville ? », constate celui qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain. Et ils sont nombreux ceux qui s'étonnent de voir qu'Anne Hidalgo et les autres élus parisiens soient aussi peu enthousiastes à afficher le soutien de la ville de Paris envers le club de football de la capitale. D'autant que cela intervient au moment où certains journalistes reprochent au PSG de ne pas être un club français.

En réponse à cette polémique, des supporters parisiens se font très malicieux et mixent toutes ces polémiques. « Pour les tribunes du prochain stade du PSG je propose tribune Marquinhos, tribune Rabiot, tribune Anne Hidalgo et tribune Daniel Riolo », s'amuse Unescobar. Il reste cinq jours à la mairie de Paris pour s'enflammer un peu pour la finale PSG-Inter, et se réconcilier un peu avec les supporters parisiens.