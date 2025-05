Le PSG n'est pas Français, la guerre éclate

Dans : PSG.

Samedi prochain du côté de Munich, le PSG disputera la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire face à l'Inter. Un moment forcément très attendu par les fans et observateurs du ballon rond.

Le PSG a bien l'intention d'écrire son histoire en remportant la première Ligue des champions de son histoire samedi soir prochain à Munich face à l'Inter. Les joueurs de Luis Enrique ont parfaitement préparé leur finale en battant le Stade de Reims il y a quelques heures en... finale de la Coupe de France. Paris peut désormais se projeter sur son rendez-vous européen. Si le PSG plait énormément à certains observateurs du ballon rond, que ce soit en France ou à l'étranger, d'autres restent peu friands du club de la capitale. C'est notamment le cas de Sébastien Tarrago, adepte des sorties fracassantes sur le club de la capitale et qui a fait fort ces dernières heures, imitant en cela son collègue de l'Equipe du Soir, Stéphane Guy.

Sébastien Tarrago allume le PSG

Sur l'antenne de RTL, le journaliste a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur ce PSG version QSI : « Pour moi, le PSG n’est pas un club français. Ce n'est pas un club qui est soumis aux problèmes du football français. L'environnement ? Luis Campos, il est Français ? Nasser Al-Khelaïfi, il est Français ? Luis Enrique, il est Français ? Si Paris gagne contre l'Inter, vous pensez vraiment que ça va changer quoi que ce soit pour le foot français ? C’est un ovni dans le football français. (…) Aujourd’hui, au PSG, on ne se sent pas français ». Des propos étonnants, alors que d'autres clubs européens et même français sont également détenus par des fonds étrangers.

Pas mal de commentaires ont répondu à Sébastien Tarrago sur X, notamment Daniel Riolo, totalement perdu par son argumentaire : « Mais c’est quoi cette nouvelle tendance absurde ? Combien de clubs anglais ne sont pas anglais ? OM, OL, Monaco ?? En quoi le PSG est différent ? Un truc doit m’échapper dans leur raisonnement… ». Chacun aura son avis sur le sujet, même si lancer ce genre de polémique à quelques jours de la finale de la Ligue des champions peut paraître pour le moins étonnant.