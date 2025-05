Indice UEFA ‍: La finale PSG-Inter avec un enjeu énorme

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Le PSG et l'Inter Milan se battront pour remporter la Ligue des Champions à Munich fin mai. Mais il y a aussi un enjeu de taille pour les deux clubs à l'indice UEFA.

Pour la deuxième fois de son histoire, le PSG a validé un billet en finale de la Ligue des Champions. Ce ticket possède un autre goût qu’en 2020 quand il s’agissait d’un tournoi sur un seul site, sans supporters, en raison de la pandémie de Covid-19. Le Paris SG a certes eu du mal à se lancer dans cette édition 2024-2025, mais il finit très fort et écarte ses adversaires avec une force collective qui provoque l’admiration en Europe, ce qui n’était pas forcément le cas par le passé. La finale face à l’Inter Milan promet d’être belle, et un titre européen se jouera à la clé. Mais dans un élément secondaire mais non négligeable, les deux clubs se retrouvent aussi à la lutte au classement des clubs européens, déterminant pour l’attribution des places pour la Coupe du monde des clubs notamment.

L'Inter et le PSG à la lutte pour la 5e place

En effet, le PSG est actuellement 5e avec 116,500 points, derrière les quatre tauliers européens que sont le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et Liverpool. Mais cette 5e place sera en grand danger en Allemagne à la fin du mois de mai puisque l’Inter Milan est 6e, avec 116,250. Autant dire que le vainqueur s’emparera forcément de cette 5e place de manière définitive pour cette saison. Un enjeu de plus pour les Parisiens et les Milanais, car ce classement révèle tout de même le niveau des grands clubs européens sur les cinq dernières années, et peut avoir son importance également au moment de déterminer les têtes de série sur certains tirages au sort.