PSG : Instant nostalgie, Paris c’était mieux avant le Qatar

Dans : PSG.

En 2011, le Paris Saint-Germain basculait officiellement dans une autre dimension en passant sous pavillon qatari.

Avec l’Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi aux manettes, le PSG a recruté de nombreuses stars et s’est imposé comme le leader incontesté de la Ligue 1, saisons après saisons à quelques exceptions près. Néanmoins, certains supporters du PSG regrettent l’époque pré-Qatar, où les galères étaient plus nombreuses que les stars mais où l’esprit club régnait beaucoup plus au sein du Parc des Princes. C’est tout du moins l’avis exprimé par l’ancien Parisien (2007-2011) Jérémy Clément dans une interview accordée à So Foot.

« Mes années au Paris SG ? Tumultueuses. (Rires.) Mais c’est Paris, le club de la capitale et ses excès, beaucoup de pression médiatique et une ambiance moins bienveillante que celle que j’avais connue à Lyon. Sportivement, c’est incompréhensible, mais on a alterné les bons parcours en coupes et les saisons difficiles en Ligue 1… C’est marrant, j’en parlais avec Édouard Cissé dernièrement : il y a des anciens du club et des supporters qui nous disent qu’ils préféraient notre époque à celle d’aujourd’hui. Je leur réponds à chaque fois : ‘Vous rigolez, vous gagnez tout, vos joueurs sont des génies…’ Mais même si les saisons étaient dures et les joueurs moins bons, on s’identifiait plus facilement à nous. Les relations étaient plus humaines. En tout cas, ce passage à Paris reste une superbe expérience. Je pense qu’il ne nous manquait pas grand-chose, mais il y a tellement d’incertitude dans le foot que c’est difficile à analyser » a indiqué Jérémy Clément. Assurément, ce sujet divisera les supporters parisiens, lesquels auront certainement un avis bien différent sur le Qatar selon leur âge et leur expérience…